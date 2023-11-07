Nike обвинила New Balance и Skechers в краже технологии производства кроссовок
Американский производитель спортивной одежды и обуви Nike обвинил компании New Balance и Skechers в краже технологии производства кроссовок. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, Nike подала иски на конкурентов в окружные суды штатов Калифорния и Массачусетс. По мнению компании, другие производители похитили ее технологию Flyknit, предусматривающую создание верхней части обуви из единого сплетения нитей для прочности и легкости. Разработка использовалась при производстве кроссовок Skechers моделей Arch Fit, Glide Step и Ultra Flex 3 и обуви New Balance Fresh Foam и FuelCell.
В Nike заявили, что Skechers и New Balance использовали технологию без разрешения правообладателя. Истец требует финансовой компенсации ущерба и принятия мер, которые не позволят «нарушать патентное законодательство» в дальнейшем.
При этом New Balance указала в ответном заявлении, что Nike не владеет исключительным правом на производство кроссовок с применением подобных технологий. Компания подчеркнула, что такие разработки использовались в отрасли «десятилетиями».
Ранее Nike разорвала контракт с игроком баскетбольного клуба «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингом, напоминает телеканал «360». Вокруг спортсмена разразился скандал после публикации ссылки на фильм «От евреев к неграм: разбудите черную Америку» с «антисемитскими клише», пишет RT.
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