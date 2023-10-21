МВД получит доступ к данным о попытках переводов денег без согласия клиентов
Банк России и МВД будут автоматически обмениваться данными о попытках переводов денег без согласия клиентов. Соответствующий закон вступил в силу, передает ТАСС.
В документе указано, что ЦБ должен предоставлять органу исполнительной власти в сфере внутренних дел сведения из базы данных «о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента».
«Порядок информационного обмена, форма и перечень предоставляемых сторонами сведений закрепляются в соглашении, заключаемом между Банком России и федеральным органом исполнительной власти», — отмечается в законе.
МВД будет подключено к автоматизированной системе ФинЦЕРТ, в которой хранится необходимая информация. Правоохранители смогут почти в онлайн-режиме получать данные о мошеннических операциях, в том числе получателях похищенных средств. В Центробанке подчеркнули, что при обмене информацией будут соблюдаться все нормы банковской тайны. При этом МВД будет предоставлять в ФинЦЕРТ данные о совершенных противоправных действиях, которые банки смогут учитывать для предотвращения мошеннических переводов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru