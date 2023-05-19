«Моспром» начал прием заявок на участие в международных промышленных выставках
Центр «Моспром» приступил к приему заявок московских компаний на участие в международных выставках в Китае, Саудовской Аравии, Египте, Казахстане и Вьетнаме, которые состоятся осенью текущего года. Здесь предприятия презентуют свои разработки иностранным коллегам и проведут переговоры с потенциальными байерами и дистрибьютерами. Об этом заявил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
По его словам, столичные предприятия увеличивают географию поставок товаров и способствуют продвижению московских брендов за границей.
Так, два байерские мероприятия состоятся в сентябре 2023 года. Это Международная выставка продуктов питания и напитков FOODEX SAUDI 2023 (Саудовская Аравия), а также выставка «ИННОПРОМ. Казахстан» для промышленного сектора.
Вьетнамская международная промышленная ярмарка пройдет в октябре текущего года. Здесь столичные предприятия также смогут продемонстрировать свои разработки и наладить контакты с новыми партнерами.
Кроме того, в ноябре московские производители поучаствуют еще в трех выставках в Китае, Вьетнаме и Египте. Китайская и вьетнамская выставки заинтересуют производителей продуктов питания, напитков и оборудования для пищевой промышленности, а Внутриафриканская торговая ярмарка в Египте примет представителей промышленного сектора.
Изучить программу мероприятий и отправить заявку на участие можно на портале Центра «Моспром».
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