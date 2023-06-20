Москва выставила на торги здание XIX века в Замоскворечье
На открытый аукцион по продаже выставлено двухэтажное здание в Замоскворецком районе, которое было построено в начале XIX века. Об этом сообщил руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, объект будет реализован вместе с земельным участком площадью 3,3 сотки. Щербаков отметил, что площадь объекта составляет 378,4 «квадрата». Отмечается, что здание было возведено в 1815 году, однако не является объектом культурного наследия, поэтому не имеет строгих требований по эксплуатации. Будущий собственник сможет использовать объект по своему усмотрению.
Так, здание находится на Пятницкой улице в пяти минутах ходьбы от станции метро «Третьяковская». Рядом располагаются остановки общественного транспорта, магазины, заведения общепита, а также культурные и образовательные учреждения. К объекту подведены водопровод, канализация и электроснабжение. Указывается, что можно подключить и отопление.
Онлайн-торги будут проходить 17 июля на площадке «Росэлторг». Для участия в них потребуется регистрация на площадке, а также усиленная квалифицированная электронная подпись.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Во Львове и области прогремели взрывы
- Российские разведчики уничтожили на авдеевском направлении технику ВСУ
- СМИ: ЕС готовит пакет помощи Украине на €50 млрд
- Авиация ищет пропавшую в месте крушения «Титаника» подводную лодку с туристами
- СМИ: выручка российских компаний впервые превысила 1 квадриллион рублей
- Маск прокомментировал провал ВСУ
- СМИ: Украина готовит контракты о производстве западных вооружений
- Кулеба заявил, что ему будет недостаточно оружия, сколько бы ни дали
- Блиновской могут продлить срок домашнего ареста
- Макрон: ЗРК SAMP/T доставлен на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru