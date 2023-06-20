Москва выставила на торги здание XIX века в Замоскворечье

На открытый аукцион по продаже выставлено двухэтажное здание в Замоскворецком районе, которое было построено в начале XIX века. Об этом сообщил руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, объект будет реализован вместе с земельным участком площадью 3,3 сотки. Щербаков отметил, что площадь объекта составляет 378,4 «квадрата». Отмечается, что здание было возведено в 1815 году, однако не является объектом культурного наследия, поэтому не имеет строгих требований по эксплуатации. Будущий собственник сможет использовать объект по своему усмотрению.

Так, здание находится на Пятницкой улице в пяти минутах ходьбы от станции метро «Третьяковская». Рядом располагаются остановки общественного транспорта, магазины, заведения общепита, а также культурные и образовательные учреждения. К объекту подведены водопровод, канализация и электроснабжение. Указывается, что можно подключить и отопление.

Онлайн-торги будут проходить 17 июля на площадке «Росэлторг». Для участия в них потребуется регистрация на площадке, а также усиленная квалифицированная электронная подпись.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Департамент По Конкурентной Политике

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