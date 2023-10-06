Москва выставила на торги помещение в районе Теплый Стан

На городские торги по продаже выставили помещение в районе Теплый Стан. Его площадь составляет более тысячи квадратных метров, оно находится в одноэтажном нежилом здании на Профсоюзной улице. Лот включает в себя помещения в подвале и на первом этаже: зал площадью 251 квадратный метр, кабинеты, подсобные помещения, санузлы. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. Объект может быть использован под предприятие сферы услуг. Вблизи расположены автобусные остановки, станция метро «Теплый Стан».

«Свободное назначение объекта позволит победителю использовать его под любые коммерческие цели. Стоимость лота определится в результате торгов, которые пройдут 7 ноября в электронной форме», – отметил заммэра.

Для участия в аукционе понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись. Заявки принимаются до 26 октября. Информация о торгах размещена на Инвестиционном портале Москвы.

