Москва выставила на торги помещение на Большой Грузинской улице

Город выставил на торги три коммерческих помещения площадью от тысячи квадратов.

Самый крупный лот занимает большую часть подвала дома на Большой Грузинской, его площадь порядка 1,6 тысяч квадратных метров.

Другие два находятся в Южнопортовом районе и в Отрадном. Их площадь составляет 1,2 и 1,1 тысячи квадратов соответственно.

Лоты свободного назначения, подойдут под небольшие торговые центры, кафе, офисы, образовательные или спортивные пространства, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Заявочные кампании по объектам завершатся 21 и 22 февраля, торги пройдут на площадке «Росэлторг» 2 и 3 марта.

