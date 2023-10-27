Москва выставила на торги нежилое помещение на северо-западе города
Московские власти выставили на торги нежилое помещение в многоквартирном доме на улице Исаковского (район Строгино, СЗАО). Об этом заявил глава столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Лот площадью 273 квадратных метра реализуют посредством публичного предложения (формат предполагает понижение цены в ходе торгов). Подать заявку на участие можно до 31 октября, заявил руководитель департамента. Помещение разделено на комнаты от 12 до 141 «квадрата». Оно подойдет для сферы услуг, офиса или магазина.
Торги состоятся 9 ноября. Для участия в них нужно зарегистрироваться на площадке «Росэлторг» и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью. Данные о лотах публикуются на Инвестиционном портале Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru