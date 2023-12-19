Москва выставила на торги коммерческое помещение под магазин в районе Перово

Город выставил на торги коммерческое помещение площадью 817 квадратных метров в районе Перово. Как сообщили в Департаменте по конкурентной политике, стоимость объекта определится в ходе открытого аукциона, который пройдет 26 декабря на электронной торговой площадке «Росэлторг».

Объект находится в жилом квартале на улице Плющева, имеет три отдельных входа, два торговых зала, кладовые, кабинеты и другие помещения. Эксперты отмечают, что с учётом местоположения и всех особенностей, эти площади эффективнее всего будет использовать под открытие магазина.

Также инвесторов приглашают на онлайн-аукцион по аренде участка на востоке столицы для строительства культурно-досугового центра. Как сообщили в Департаменте по конкурентной политике, договор аренды с победителем торгов подпишут на 4 года и 10 месяцев.

