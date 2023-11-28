Москва выставила на продажу нежилое помещение в районе Щукино
В Москве на городские торги выставлено нежилое помещение для развития бизнеса. Оно находится на первом этаже многоквартирного жилого дома на северо-западе столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков. По его словам, помещение общей площадью 128 квадратных метров расположено в здание в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Щукинская».
«Кроме основного помещения с залом площадью около 60 квадратных метров, лот этот включает антресоль площадью 56 квадратных метров, на которую с первого этажа ведут две лестницы. Объект имеет отдельный вход с улицы и большие окна», - рассказал Щербаков.
Он также уточнил, что стоимость помещения определится в ходе открытого онлайн-аукциона, который пройдет 18 декабря. Заявку на участие в аукционе можно подать до 7 декабря. Для этого понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.
В пресс-службе Департамента также напомнили о том, что Москва стремится активно развивать предпринимательство и регулярно выставляет на торги различное имущество. Витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы, где в разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru