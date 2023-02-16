Москва продает нежилое здание в Басманном районе
Трехэтажное здание 1917 года постройки в Басманном районе Москвы город выставил на открытый аукцион. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, как правило приобретением нежилых зданий свободного назначения интересуются опытные предприниматели. Они открывают в них, например, головной офис, частное образовательное учреждение или центральный магазин сети.
Предлагаемое на аукцион здание находится в центре столицы, на Мясницкой улице, его площадь составляет около 197 кв. м. Дом не относится к объектам культурного наследия.
Заявочная кампания по объекту продлится до 20 февраля, торги пройдут на электронной площадке «Росэлторг» 27 февраля. Участникам потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись.
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