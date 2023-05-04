Москва предлагает бизнесу пункт проката спортинвентаря в Измайловском парке
Российская столица выставила на торги право открытия пункта проката спортивного и туристического инвентаря в Измайловском парке. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы Иван Щербаков.
Помимо пункта проката в нестационарном торговом объекте предпринриматели смогут оказывать услуги по ремонту велосипедов, роликовых коньков и скейтбордов. Заявки на участие в аукционе на электронной площадке «Росэлторг» принимаются до 19 мая. Торги назначены на 24 мая. Для участия необходима регистрация на портале, а также усиленная квалифицированная электронная подпись.
Победитель получит право вести предпринимательскую деятельность на объекте в течение пяти лет в период с 15 апреля по 15 октября. Павильон площадью 146 квадратных метров расположен в западной части Измиайловского парка, возле Круглого пруда. В пешей доступности находится станция «Соколиная Гора» Московского центрального кольца.
Узнать больше об объектах городской собственности, выставленных на торги, можно на Инвестиционном портале Москвы.
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