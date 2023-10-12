Москва предлагает бизнесу построить спорткомплекс в Крылатском

Российская столица выставила на торги право на размещение некапитального объекта спортивного назначения на территории Гребного канала в Крылатском на западе города. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике (входит в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы) Иван Щербаков.

По его словам, предприниматели имеют редкую возможность открыть физкультурно-оздоровительный комплекс в уже сложившемся спортивном кластере.

«С победителем аукциона будет заключён договор на три года. Он сам сможет выбрать назначение будущего объекта из утвержденного перечня. Площадь земельного участка превышает две тысячи квадратных метров. Там можно будет построить некапитальный объект для занятий физкультурой и спортом», – раскрыл детали Иван Щербаков.

Согласно заранее обозначенным условиям договора, совокупная площадь постройки не должна превышать 70 % от всего участка. Согласно действующим нормам, сооружения такого масштаба не требуют фундамента и разрешения на строительство. Это позволит значительно сократить сроки работы.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 20 октября. Онлайн-торги назначены на 24 октября. Для участников потребуется регистрация на торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Вся информация об имуществе, которое Москва выставляет на торги, размещена на Инвестиционном портале в соответствующем разделе. Среди актуальных предложений – здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под коммерческие, а также нестационарные торговые объекты в общественных пространствах. Весь технологический процесс реализации лота - от момента публикации до подписания договора - проходит в онлайн-формате.

