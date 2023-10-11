Москва предлагает бизнесу открыть точку общепита в саду «Эрмитаж»
Москва выставила на торги право открытия точки общественного питания навынос в нестационарном торговом объекте в саду «Эрмитаж». О лоте рассказал глава Департамента по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Щербаков.
Он отметил, что российская столица, в целом, даёт предпринимателям широкие возможности для ведения бизнеса на организованных природных территориях. Победители аукционов получают право открывать кафе, точки проката, устанавливать тележки с мороженым или торговые автоматы со снеками.
На этот раз киоск площадью два квадратных метра будет размещаться возле детской площадки в начале улицы Каретный ряд. Выигравшему торги надо будет самому установить объект. Функционал киоска – реализация сезонных напитков, выпечки, снеков, мороженого и другой продукции навынос.
Торги по лоту пройдут 29 ноября в электронной форме на площадке «Росэлторг», для этого потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись. Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 ноября.
Всё имущество, которое российская столица выставляет на торги, представлено на инвестиционном портале Москвы. В соответствующем разделе можно найти необходимые данные лотов: фотографии, документацию, условия и форму реализации. Город предлагает предпринимателям здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под возведение коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты. Весь процесс - от момента публикации до подписания договора с победителем – организован в онлайн-формате.
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