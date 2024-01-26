Московский производитель ореховых снеков удвоил объем выпуска
Московский завод по производству ореховых снеков «Амидис Групп» произвел более 264 тысяч упаковок продукции в 2023 году, что более чем в два раза превысило объемы 2022 года. Об этом заявила замглавы Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Дарья Степанова.
Она добавила, что значительную роль в росте объемов выпуска пищевой продукции в Москве играют системные меры поддержки предпринимателей со стороны города.
Технология сухой обжарки без использования масла, по которой работает предприятие, позволяет сохранить в продукции все полезные вещества. Выпускаемые снеки 186 видов востребованы среди приверженцев здорового питания.
Сегодня завод модернизирует производство для совместного с крупной розничной торговой сетью запуска новой товарной марки. В текущем году планируется нарастить производство до 600 тысяч единиц продукции, расширить ассортимент и штат сотрудников.
Гендиректор компании Михаил Сморщ добавил, что потребители выбирают выпускаемую продукцию за высокое качество и натуральный состав.
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