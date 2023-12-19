Московские заказчики увеличили закупки у малого и среднего бизнеса

Московские заказчики все госзакупки на сумму до 20 миллионов рублей проводят у малого и среднего бизнеса. Об этом рассказал глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Он напомнил, что российским законодательством предусмотрено право заказчика устанавливать предельное значение цены в размере до 20 миллионов рублей при проведении закупок у малого бизнеса. Однако решением правительства с прошлого года для заказчиков столицы это право сделали обязанностью, теперь все закупки с порогом 20 миллионов они проводят исключительно среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

Миллион котировочных сессий на сумму более 169,2 млрд рублей провели на портале поставщиков Москвы за пять лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, сервис стал незаменимым инструментом для госзакупок малого объема.

«На платформе работают свыше 310 тыс. поставщиков с большим ассортиментом продукции. Здесь, например, можно приобрести канцелярские принадлежности, учебники, строительные материалы и горячие обеды для школ, детских садов и поликлиник», – написал Собянин в своем Telegram-канале.



