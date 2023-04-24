Московские промышленники встретятся с байерами из Саудовской Аравии

Шесть промышленных компаний Москвы примут участие в экспортном форуме ИННОПРОМ. Они в конце мая отправятся с бизнес-миссией в Саудовскую Аравию, чтобы встретиться с крупнейшими на Ближнем Востоке байерами и дистрибьюторами. Планируется около 60 подобных встреч, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Он отметил, что Саудовская Аравия для России является важным экономическим партнером в регионе Ближнего Востока. А для Москвы - одним из перспективным направлением для экспорта отечественной промышленной продукции.

«С целью налаживания долгосрочного партнерства с потенциальными контрагентами Центр «Моспром» организовал бизнес-миссию, в программе которой запланировано 60 встреч московских промышленников с зарубежными байерами. Мероприятия состоятся с 29 по 31 мая в рамках выездного экспортного форума ИННОПРОМ», – сообщил Владислав Овчинский.

Москвичи представят продукцию по обеспечению антитеррористической безопасности, изделия из кварцевого стекла, 3D-принтеры, силовые и контрольные кабели, высокопроизводительные процессорные ядра и аналогово-цифровые системы, а также препараты для инъекционной эстетической медицины и профессиональной косметологии. Главы производств в рамках бизнес-миссий встретятся с потенциальными партнерами.

Представитель компании «Мезоформула» Елена Лутаева подчеркнула важность подобных контактов для долгосрочного партнерства и понимания специфики ведения бизнеса в арабских странах.

Организацией бизнес-миссии на Ближний Восток занимается Центр «Моспром». В рамках байерской программы его специалисты бесплатно помогают экспортерам с поиском контрагентов, проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, а также обеспечивают участие в международных выставках и бизнес-миссиях.

