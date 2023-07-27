Московская компания увеличила выпуск дизайнерских сумок на 10%
Московская компания Balagura с января по июнь текущего года выпустила на 10% больше авторских сумок, чем за тот же период прошлого года. Об этом заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
По его словам, всего в отрасли легкой промышленности в Москве трудится более 200 предприятий. Помимо стандартных ткани, обуви и одежды, они производят также дизайнерские аксессуары.
Компания Balagura занимается выпуском эксклюзивных сумок более 18 лет. Среди ассортимента бренда — сумки из натуральной кожи и дерева, сумка «Чайка» со стеклянными витражами и подсветкой, украшенные зеркалами изделия.
Также дизайнеры разработали новую коллекцию по мотивам сказок Александра Пушкина «Руслан и Людмила», «О рыбаке и рыбке», «О золотом петушке», «О мертвой царевне и о семи богатырях» и «О царе Салтане».
Увеличение объемов выпуска объясняется расширением линейки товаров для массового сегмента и каналов реализации продукции. Теперь сумки Balagura можно купить через крупные маркетплейсы. Также предприятие приступило к выпуску премиальных картхолдеров, обложек на паспорт, кейсов для наушников, футляров для очков, косметичек и ключниц.
По словам создателя бренда Аллы Балагура, покупатели стали обращать больше внимания на отечественных производителей — это позволяет занять уверенную позицию на рынке. При изготовлении продукции используется только премиальная фурнитура и высококачественная кожа, а создаваемые коллекции рассчитаны на самые разнообразные сегменты рынка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru