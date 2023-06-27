«Миллионы квадратных метров»: Российские компании не успевают заменять западные бренды

Российские предприниматели не успевают расширяться, чтобы заместить ушедшие западные бренды в ТЦ, заявил вице-президент Союза торговых центров: Россия Беларусь Казахстан Павел Люлин в пресс-центре НСН.

«Замещение российскими брендами происходит медленно, так как объемы вышедших арендаторов и высвободившихся квадратных метров исчисляются миллионами квадратов по всей России. Чтобы быстро их заполнить, требуется активно развиваться и требуется расшить формат. Те бренды, которые сейчас замещают HM, Uniqlo занимали площадь в три раза меньше, чем эти бренды. Сейчас они расширятся, но им требуется время, чтобы этот объем рынка захватить. Есть сегменты, которые пока никто не заместил. Например, IKEA вышли, на их место пока из серьезных игроков никто не пришел. Потому что это все-таки формат десятков тысяч квадратных метров. Те, кто приходят, пока могут занять только тысячу-две квадратов. Для российских предпринимателей это блестящая перспектива, так как на рынке есть вакуум», - объяснил он.

В Москве посещаемость торговых центров упала значительнее, чем в регионах, заявил ранее вице-президент Союза торговых центров: Россия Беларусь Казахстан Павел Люлин в пресс-центре НСН.

