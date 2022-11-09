«Михалковский налог?» Клименко не увидел смысла в пошлинах на импорт смартфонов
В России могут делать кнопочные телефоны, несравнимые с Samsung и iPhone, а «андроиды» дешевле делать в Китае, сказал в эфире НСН Герман Клименко.
Возможное введение в России пошлин на зарубежные телефоны не увеличит спрос на продукцию российских производителей, сказал в эфире НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко.
По данным «Коммерсанта», российские производители электроники попросили ввести 5-процентную пошлину на импортную электронику - смартфоны, ноутбуки, серверы и другое оборудование.
«По сути, это дополнительное налогообложение на отрасль, которое совершенно непонятно зачем. Оно никак не улучшит позиции наших разработчиков, 5% там ничего не изменят, это если говорить о рынке кнопочных телефонов, а не смартфонов. Вряд ли 5% повлияют на спрос. Я, правда, не вижу смысла и не понимаю, производство наших телефонов – они "Самсунги" и "Айфоны" будут делать? А "андроиды" все-таки лучше производить на китайских фабриках, они будут дешевле. Если это коснется только официального ввоза, не очень понятно, что будет с параллельным импортом и с доставкой через AliExpress. Сейчас 50% смартфонов, попадающих в Россию, это посылки с AliExpress», - сказал Клименко.
Он предположил, что единственным понятным мотивом этой идеи может быть попытка создания фонда поддержки производителей, и вспомнил в этой связи режиссера Никиту Михалкова.
«Если эти собранные деньги пойдут в какой-то фонд, то так и назовите. Это очень похоже на 1% Никиты Михалкова, который он собирает с каждого, а потом можно делить на авторов. Здесь история простая: если эти 5% пойдут в фонд поддержки производителей, тогда получится достаточно большая сумма, потому что телефонов завозится много. Мотивы – это, наверное, формирование фондов поддержки, как у Михалкова», - заключил собеседник НСН.
Российский союз правообладателей (РСП) Никиты Михалкова получает 1% от оборота производителей и импортеров любой техники, позволяющей копировать и воспроизводить аудио- и видеозаписи, напоминает Forbes. Так называемый «михалковский налог», в частности, распространяется, на смартфоны, ноутбуки и телевизоры.
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