«Михалковский налог?» Клименко не увидел смысла в пошлинах на импорт смартфонов

Возможное введение в России пошлин на зарубежные телефоны не увеличит спрос на продукцию российских производителей, сказал в эфире НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко.

По данным «Коммерсанта», российские производители электроники попросили ввести 5-процентную пошлину на импортную электронику - смартфоны, ноутбуки, серверы и другое оборудование.