McDonald's зарегистрирует бренд «Па-ра-па-па-паам»
17 февраля 202212:21
Компания McDonald's зарегистрирует в России бренд «Па-ра-па-па-паам», основанный на узнаваемой мелодии из рекламы сети ресторанов. Корпорация уже подала заявку в Роспатент, передает ТАСС.
Отмечается, что McDonald's зарегистрируется по классу международной классификации товаров и услуг, дающему право открытия ресторана.
Американская корпорация подала заявку в Роспатент 18 января. Ведомство приняло ее к рассмотрению 11 февраля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru