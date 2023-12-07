McDonald’s анонсировал запуск сети кафе под брендом CosMc’s в 2024 году

McDonald’s до конца 2024 года планирует запустить в США сеть небольших кафе под брендом CosMc’s, сообщает газета USA Today со ссылкой на гендиректора компании Криса Кемпчински.

По его словам, привычные блюда в меню будут, но акцент сделают на кофе, пончиках и бутербродах. Эксперты отмечают, что концепция составит конкуренцию Starbucks.

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Ранее McDonald's придумал новый способ приготовления знаменитого бургера «Биг Мак». Об этом говорится в статье издания The Wall Street Journal. В новом варианте «Биг Мак» будет приправлен большим количеством соуса, а котлеты - жариться один раз, что делает прожарку более равномерной. Для бургера теперь используют свежие соленые огурцы и салат, а сыр расплавлен сильнее. Решение изменить способ приготовления «Биг Мака» было принято на фоне роста конкуренции со стороны других сетей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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