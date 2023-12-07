McDonald’s анонсировал запуск сети кафе под брендом CosMc’s в 2024 году

McDonald’s до конца 2024 года планирует запустить в США сеть небольших кафе под брендом CosMc’s, сообщает газета USA Today со ссылкой на гендиректора компании Криса Кемпчински.

По его словам, привычные блюда в меню будут, но акцент сделают на кофе, пончиках и бутербродах. Эксперты отмечают, что концепция составит конкуренцию Starbucks.