McDonald’s анонсировал запуск сети кафе под брендом CosMc’s в 2024 году
McDonald’s до конца 2024 года планирует запустить в США сеть небольших кафе под брендом CosMc’s, сообщает газета USA Today со ссылкой на гендиректора компании Криса Кемпчински.
По его словам, привычные блюда в меню будут, но акцент сделают на кофе, пончиках и бутербродах. Эксперты отмечают, что концепция составит конкуренцию Starbucks.
Ранее McDonald's придумал новый способ приготовления знаменитого бургера «Биг Мак». Об этом говорится в статье издания The Wall Street Journal. В новом варианте «Биг Мак» будет приправлен большим количеством соуса, а котлеты - жариться один раз, что делает прожарку более равномерной. Для бургера теперь используют свежие соленые огурцы и салат, а сыр расплавлен сильнее. Решение изменить способ приготовления «Биг Мака» было принято на фоне роста конкуренции со стороны других сетей, передает «Радиоточка НСН».
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