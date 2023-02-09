Lindt приступил к ликвидации российского юрлица
ООО «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)» приступило к ликвидации. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на запись в ЕГРЮЛ.
Производитель шоколада премиум-класса Lindt & Spruengli Group (Швейцария) объявил, что уходит из России, в середине августа 2022 года, при этом закрытие девяти магазинов компании и прекращение поставок в ритейл-сети состоялось еще в марте 2022 года.
При этом выручка ООО «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)» из года в год показывает уверенный рост. Так, в 2022 году совокупная выручка корпорации выросла на 10,8% и составила порядка 393,5 млрд рублей. Производитель связывает это со смягчением антиковидных мер, ростом онлайн-продаж, возобновлением социальных контактов и рост спроса на «подарочные» бренды, например, Lindor.
Ранее глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что зарубежные бренды, которые будут успешно замещены в России, не должны вновь вернуться на отечественный рынок и наносить ущерб российским производителям. Об этом сообщило агентство НСН.
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