Курс евро впервые с июля поднялся выше 64 рублей

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 64 рублей, свидетельствуют данные торгов.

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На открытии Мосбиржи европейская валюта подорожала на 46 копеек по сравнению с зафиксированный накануне вечером показателем(62,83 рубля), отмечает «Свободная пресса».

По состоянию на 08:42 мск евро стоил 64,08 рубля. Европейская валюта достигла такой отметки впервые с 7 июля. Однако позже евро начал снижение, к 09:30 по Москве валюта подешевела до 63,54 рубля.

Накануне доллар впервые с июля поднялся выше 64 рублей, напоминает телеканал «360». К закрытию торгов курс американской валюты составил 63,66 рубля.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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