Курс евро превысил 102 рубля впервые с 20 октября

В ходе торгов в понедельник европейская валюта достигла отметки в 102,11 рубля. Однако минутами позже курс евро начал снижаться. К 11:23 мск стоимость валюты составила 101,76 рубля.

При этом курс доллара на Мосбирже составляет 92,01 рубля.

На минувшей неделе евро впервые с 26 октября поднялся выше 101 рубля, напоминает RT.

