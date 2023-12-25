Курс евро превысил 102 рубля впервые с 20 октября
25 декабря 202311:41
Евро взлетел выше 102 рублей впервые с 20 октября, следует из данным Московской биржи.
В ходе торгов в понедельник европейская валюта достигла отметки в 102,11 рубля. Однако минутами позже курс евро начал снижаться. К 11:23 мск стоимость валюты составила 101,76 рубля.
При этом курс доллара на Мосбирже составляет 92,01 рубля.
На минувшей неделе евро впервые с 26 октября поднялся выше 101 рубля, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru