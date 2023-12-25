Курс евро превысил 102 рубля впервые с 20 октября

Евро взлетел выше 102 рублей впервые с 20 октября, следует из данным Московской биржи.

Евро на Мосбирже взлетел выше 101 рубля

В ходе торгов в понедельник европейская валюта достигла отметки в 102,11 рубля. Однако минутами позже курс евро начал снижаться. К 11:23 мск стоимость валюты составила 101,76 рубля.

При этом курс доллара на Мосбирже составляет 92,01 рубля.

На минувшей неделе евро впервые с 26 октября поднялся выше 101 рубля, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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