Компания бывшего топ-менеджера «Лукойла» перебралась из ОАЭ в Калининград
Компания Maslior Invetsments Limited, зарегистрированная в январе 2019 года в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), поменяла налоговую юрисдикцию на Калининград, следует из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Учредителем заявлен бывший топ-менеджер нефтяной компании «Лукойл» Валерий Субботин, которые покинул свой пост в феврале 2017 года. Сегодня ему принадлежит ряд компаний, зарегистрированных в России. В том числе, метаноловое предприятие в Ленинградской области ООО «Газ-Синтез», мощность которого оценивают в 1,6 млн тонн в год с объемом инвестиций - в $1,5 млрд, уточняет «Интерфакс».
Ранее в Bloomberg сообщили, что банки ОАЭ ужесточили контроль над российскими компаниями из-за санкционного давления США. При этом пока случаи переезда в российскую налоговую юрисдикцию единичны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru