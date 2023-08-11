Компании ОЭЗ «Технополис Москва» поборются за «Лучший промышленный дизайн РФ» 

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал о компаниях, подавших заявки на премию «Лучший промышленный дизайн России» от особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».

«На соискание премии заявки подали 16 предприятий из ОЭЗ «Технополис Москва». Они представили свою продукцию для участия сразу в четырех категориях», - сказал глава департамента, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

Овчинский уточнил, что речь идет о категориях «хай-тек», «городской дизайн», «электронное устройство» и «обувь».

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев отметил, что премия будет вручена в трех номинация: «дизайн-продукт», «дизайн-прототип», а также Приз зрительских симпатий.

«В первой номинации необходимо продемонстрировать готовое оригинальное изделие, а в номинации «дизайн-прототип» достаточно опытного образца», - пояснил Дёгтев.

Компания «Арттех» выдвинула на премию гоночный автомобиль ArtTechEvolution, «Электроинвест» представил сразу три продукта, а «Профотек» - продукт с особым дизайном.

«На премию мы представили оптический электронный измеритель трансформатора тока. Его дизайн во многом продиктован целями, для которых он создавался, и условиями эксплуатации», – отметил гендиректор компании «Профотек» Олег Рудаков.

