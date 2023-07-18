«Коммерсантъ»: Соки и газировки подорожают в России на 10-20% с 1 августа
Крупные производители газированных напитков и соков предупредили торговые сети о повышении цен на продукцию с 1 августа. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письма от компаний.
Напитки подорожают из-за падения курса рубля, которое спровоцировало увеличение затрат. Так, компания PepsiCo (бренды «Русский дар», Frustyle, «Любимый», J7 и другие) намерена поднять цены на газировку и соки на 19,2–21,3%, а снеки производителя станут дороже в среднем на 15,3%. В свою очередь, «Сады Придонья» предупредили об индексации на 10%, пишет Ura.ru. Цены на продукцию поднимут на фоне подорожания сырья и материалов, обслуживания оборудования, транспортных услуг.
МПБК «Очаково» (соки Goodini, напитки CoolCola, Street, Fancy) уже повысила цены на газировку на 10% с 1 июля из-за введения акциза на сахаросодержащие напитки. Компания планирует также повысить цены на соки в связи c влиянием курса рубля на стоимость сырья и затратами на логистику, продукция подорожает на 10%, пишет «Свободная пресса».
Источник «Коммерсанта» в крупной сети считает, что вопрос увеличения цен еще будет рассматриваться. Другой собеседник издания предположил, что подорожание может компенсироваться промо.
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