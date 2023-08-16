«Коммерсантъ»: Hugo Boss переориентируется на оптовые поставки в Россию
Компания Hugo Boss AG оставит часть бизнеса в России и сосредоточится на оптовых поставках. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на отчет концерна за первую половину года.
Эту информацию также подтвердил источник на рынке торговой недвижимости. По данным «Коммерсанта», концерн продаст оставшиеся российские магазины и переориентируется на опт.
Как отметили в пресс-службе Hugo Boss, производитель одежды пересматривает бизнес-структуру в РФ и «ищет решение, соответствующее бизнес-модели концерна».
Hugo Boss приостановил розничные операции, онлайн-продажи в РФ и инвестиции в местный рынок в марте прошлого года, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru