«Коммерсантъ»: Hugo Boss переориентируется на оптовые поставки в Россию

Эту информацию также подтвердил источник на рынке торговой недвижимости. По данным «Коммерсанта», концерн продаст оставшиеся российские магазины и переориентируется на опт.

Как отметили в пресс-службе Hugo Boss, производитель одежды пересматривает бизнес-структуру в РФ и «ищет решение, соответствующее бизнес-модели концерна».

Hugo Boss приостановил розничные операции, онлайн-продажи в РФ и инвестиции в местный рынок в марте прошлого года, напоминает RT.

