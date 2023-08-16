«Коммерсантъ»: Hugo Boss переориентируется на оптовые поставки в Россию

Компания Hugo Boss AG оставит часть бизнеса в России и сосредоточится на оптовых поставках. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на отчет концерна за первую половину года.

Hugo Boss приостановит торговлю в России

Эту информацию также подтвердил источник на рынке торговой недвижимости. По данным «Коммерсанта», концерн продаст оставшиеся российские магазины и переориентируется на опт.

Как отметили в пресс-службе Hugo Boss, производитель одежды пересматривает бизнес-структуру в РФ и «ищет решение, соответствующее бизнес-модели концерна».

Hugo Boss приостановил розничные операции, онлайн-продажи в РФ и инвестиции в местный рынок в марте прошлого года, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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