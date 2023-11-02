Исследование: МФО чаще одобряют займы медикам и маркетологам

Эта группа россиян также берет самые крупные суммы. Реже всего положительный ответ кредиторов приходит аграриям и лесникам, а также работникам силовых структур. Для повторных клиентов компании наблюдается другая ситуация: представители всех профессий получают одобрение по заявкам в более чем 90% случаев. Самые крупные займы среди таких клиентов оформляют госслужащие, работники сферы гостеприимства и финансисты, самые небольшие — силовики, студенты, а также работники легкой и пищевой промышленности.

Лишь 20% заявок на получение кредитов и займов получают одобрение со стороны банков и микрофинансовых организаций (МФО) из-за особо пристального внимания к кредитной истории и платежеспособности заемщиков. Об этом НСН заявил заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин.

