Инвесторы смогут построить культурно-досуговой центр на востоке Москвы

Инвесторов приглашают на онлайн-аукцион по аренде участка на востоке столицы для строительства культурно-досугового центра. Как сообщили в Департаменте по конкурентной политике, договор аренды с победителем торгов подпишут на 4 года и 10 месяцев.

Участок находится на улице Медведева в районе Косино-Ухтомский. Его площадь почти 3,5 тысячи квадратных метров. Арендатор сможет построить здесь здание общей площадью до 2,7 тысячи квадратных метров, после чего получит возможность выкупить участок по исключительному праву.

Торги пройдут 25 января, заявки на участие в них принимаются до 22 января.

Миллион котировочных сессий на сумму более 169,2 млрд рублей провели на портале поставщиков Москвы за пять лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, сервис стал незаменимым инструментом для госзакупок малого объема.

«На платформе работают свыше 310 тыс. поставщиков с большим ассортиментом продукции. Здесь, например, можно приобрести канцелярские принадлежности, учебники, строительные материалы и горячие обеды для школ, детских садов и поликлиник», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

