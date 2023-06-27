Индекс Мосбиржи снизился на фоне заявления Путина

Индекс Московской биржи во время вечерней сессии ускорил снижение более чем на 2,9% после падения на 1,4%, сообщает «Коммерсант».

Песков сообщил о совещании Путина с руководителями силовых ведомств

Лидером снижения стали акции «Яндекса» (3,36%), «Полюса» (2,33%), «Магнита» (1,16%). Также подешевели на 1,24% ценные бумаги «Норникеля» и на 1,25% «Русала».

Падение вызвано заявлениями президента РФ Владимира Путина, которые он сделал вечером 26 июня. Он подтвердил гибель летчиков Минобороны при подавлении мятежа частной военной компании «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:Акции"московская Биржа"

Горячие новости

Все новости

партнеры