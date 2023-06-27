Индекс Мосбиржи снизился на фоне заявления Путина
27 июня 202301:01
Индекс Московской биржи во время вечерней сессии ускорил снижение более чем на 2,9% после падения на 1,4%, сообщает «Коммерсант».
Лидером снижения стали акции «Яндекса» (3,36%), «Полюса» (2,33%), «Магнита» (1,16%). Также подешевели на 1,24% ценные бумаги «Норникеля» и на 1,25% «Русала».
Падение вызвано заявлениями президента РФ Владимира Путина, которые он сделал вечером 26 июня. Он подтвердил гибель летчиков Минобороны при подавлении мятежа частной военной компании «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru