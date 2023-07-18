Гендиректором «Данон Россия» стал министр сельского хозяйства Чечни

Отмечается, что изменения уже отражены в базе данных СПАРК.

Президент Владимир Путин 16 июня подписал указ о передаче в управление Росимущества доли иностранных компаний в «Данон Россия». Речь идет о 83 миллиардах обыкновенных акций.

Danone в октябре 2022 года объявила о намерении уйти из России. Стоимость российского подразделения оценивалась в миллиард евро, передает «Радиоточка НСН».

