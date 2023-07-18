Гендиректором «Данон Россия» стал министр сельского хозяйства Чечни
Генеральным директором российской «дочки» компании Danone стал зампред правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев, сообщает РБК со ссылкой на источник.
Отмечается, что изменения уже отражены в базе данных СПАРК.
Президент Владимир Путин 16 июня подписал указ о передаче в управление Росимущества доли иностранных компаний в «Данон Россия». Речь идет о 83 миллиардах обыкновенных акций.
Danone в октябре 2022 года объявила о намерении уйти из России. Стоимость российского подразделения оценивалась в миллиард евро, передает «Радиоточка НСН».
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