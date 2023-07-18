Гендиректором «Данон Россия» стал министр сельского хозяйства Чечни

Генеральным директором российской «дочки» компании Danone стал зампред правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев, сообщает РБК со ссылкой на источник.

Компания Danone переименует в России бренд «Активиа» в «АктиБио»

Отмечается, что изменения уже отражены в базе данных СПАРК.

Президент Владимир Путин 16 июня подписал указ о передаче в управление Росимущества доли иностранных компаний в «Данон Россия». Речь идет о 83 миллиардах обыкновенных акций.

Danone в октябре 2022 года объявила о намерении уйти из России. Стоимость российского подразделения оценивалась в миллиард евро, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Саид Царнаев
ТЕГИ:Сельское ХозяйствоБизнесЧечня

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