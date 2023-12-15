«Газпром» построит в Белоруссии завод по производству СПГ
«Газпром» построит в Белоруссии завод по производству природного сжиженного газа, сообщил глава Минэнерго республики Виктор Каранкевич.
Соглашение было подписано в рамках XII Петербургского международного газового форума. На данный момент между сторонами существует тесное взаимодействие, проводится четкая координация работы на уровне ГПО «Белтопгаз», уточнил министр, выступая на пленарном заседании международного форума «Газ России».
Уточняется, что соглашение о реализации инвестиционного проекта было подписано с администрацией китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». Он является особой экономической зоной, расположен в 25 км от Минска
Ранее «Газпром» подписал Стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе с правительством Узбекистана.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru