Фонд основателя «ВкусВилла» приобрел 25% ювелирной сети Poison Drop

Фонд основателя «ВкусВилла» «ТилТех Капитал» приобрел 25% ювелирной сети Poison Drop, сообщили гендиректор Poison Drop Андрей Мигунов и инвестиционный менеджер «ТилТех Капитал», передает Forbes.

Сумма сделки не называется, хотя издание со ссылкой на другие источники утверждает, что фонд заплатил компании 300 миллионов рублей.

Уточняется, что фонд планирует увеличить стоимость бренда в 10 раз за три-пять лет.

Ранее торговые точки датского бренда Pandora в России переименовали в Pan Club. Компания уже провела полный ребрендинг – от вывесок до упаковки. Теперь в новой концепции клиенты смогут купить не только украшения «оригинальной» Pandora, но и бренды крупных российских производителей. Магазины бывшей Pandora стали мультибрендовыми.

Отмечается, что теперь компания также нацелена на сегмент выше среднего, в магазине теперь представлены и более дорогие ювелирные украшения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







