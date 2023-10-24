Финский производитель лифтов Kone ушел из России

«Kone ... завершила продажу своего российского подразделения российскому диверсифицированному холдингу S8 Capital. Сделка была одобрена соответствующими органами, и ее закрытие означает, что Kone теперь полностью ушла из России», — указали в компании.

Сумма сделки не уточняется, пишет RT. На момент заключения соглашения на долю этого бизнеса компании в России приходилось менее 1% мировых продаж.

В июне прошлого года Kone объявила о поиске покупателей на свои активы в РФ.

