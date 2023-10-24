Финский производитель лифтов Kone ушел из России

Финская компания Kone — один из крупнейших мировых производителей подъемников, лифтов и эскалаторов — завершила продажу подразделения в России и ушла из страны. Об этом говорится в сообщении корпорации.

Kyodo: Японский автоконцерн Isuzu Motors ушел из России

«Kone ... завершила продажу своего российского подразделения российскому диверсифицированному холдингу S8 Capital. Сделка была одобрена соответствующими органами, и ее закрытие означает, что Kone теперь полностью ушла из России», — указали в компании.

Сумма сделки не уточняется, пишет RT. На момент заключения соглашения на долю этого бизнеса компании в России приходилось менее 1% мировых продаж.

В июне прошлого года Kone объявила о поиске покупателей на свои активы в РФ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Ничукин
ТЕГИ:РоссияЛифткомпанияФинляндия

Горячие новости

Все новости

партнеры