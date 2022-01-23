Финансист перечислил, в каких случаях лучше инвестировать в рублевые активы

Прежде чем сделать выбор, в какую валюту инвестировать, необходимо понять, какие расходы планируются в будущем, сообщает «Прайм» со ссылкой на директора финансового центра Сколково-РЭШ Олега Шибанова.

Рубль усилился к доллару и евро

По его словам, если потребление сосредоточено в российских товарах, стоить увеличить долю рублёвых активов. «Если требуется платить за образование детей за рубежом, то лучше хотя бы часть своих сбережений иметь в долларах или евро», — сказал эксперт.

На выбор активов также влияет горизонт планирования: если основная часть будущих расходов произойдёт в ближайшие годы, то лучше выбрать депозиты и облигации в валютах, соответствующих этим целям.

Геополитика действительно может влиять на финансовые рынки, но для долгосрочных инвесторов слухи об обвале российского рынка акций не должны играть никакой роли, заявил директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
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