ФАС раскрыла картель автотранспортных компаний

Федеральная антимонопольная служба раскрыла картель автотранспортных компаний, заключивших антиконкурентное соглашение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

ФАС объявила о проведении антикартельных проверок производителей яиц

ФАС обнаружила признаки нарушения законодательства в действиях компаний «Авто РГ», «Тимреспект», «Аксон», «Автовела» и «Автокоординатор». Организации заключили соглашение для поддержания цен на 13 торгах.

«Закупки проводились на право оказания автотранспортных услуг и услуг фотовидеофиксации дорожных правонарушений на территории города Москвы и Московской области. Общая стоимость заключенных контрактов составила 798 750 968 рублей», — подчеркнули в ведомстве.

По данным ФАС, компаниям грозят оборотные штрафы.

Ранее антимонопольная служба возбудила дела против производителей куриных яиц в Кемеровской, Воронежской, Ивановской и Донецкой областях из-за повышения цен на эти товары, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: fas.gov.ru
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