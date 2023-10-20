Евро упал ниже 102 рублей впервые с 28 сентября
20 октября 202310:31
Курс евро упал ниже отметки в 102 рубля впервые с 28 сентября, следует из данных Московской биржи.
В 09:49 мск европейская валюта стоила на торговой площадке 102,45 рубля, однако к 10:11 курс опустился до 101,96 рубля. Минутами позже евро укрепился до 102, 01 рубля.
При этом курс доллара по состоянию на 10:11 по Москве составляет 96,42 рубля.
Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT допустил, что в ближайшей перспективе рубль укрепится за счет увеличения предложения валюты.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru