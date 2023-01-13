Эксперты: ставки по депозитам могут снизиться на 0,5–1,5 п.п.

Хотя ключевая ставка Центробанка РФ стабилизировалась на уровне 7,5% годовых с середины сентября прошлого года, банки начали повышать ставки по вкладам после всплеска спроса на наличные у граждан на фоне частичной мобилизации. В декабре доходность также продолжила расти – организации традиционно под конец года предлагают акционные предложения с повышенным процентом.

С конца сентября по третью декаду декабря средневзвешенная максимальная ставка выросла на 1,64 п. п. – с 6,54 до 8,18%.

Ряд экспертов полагают, что в ближайшие месяцы доходность по вкладам либо совсем не изменится, либо изменения будут незначительными.

Напомним, россиян впервые обяжут заплатить налог на доходы со вкладов по итогам 2023 года. Ставка составит 13%, однако при расчете максимального необлагаемого налогом процентного дохода будет учитываться максимальное значение ключевой ставки за весь год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

