Эксперты: ставки по депозитам могут снизиться на 0,5–1,5 п.п.
К концу 2023 года ставки по банковским вкладам могут снизиться на 0,5–1,5 п. п. в зависимости от срока и окажутся в диапазоне от 4,5 до 7% годовых, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций и аналитиков.
Хотя ключевая ставка Центробанка РФ стабилизировалась на уровне 7,5% годовых с середины сентября прошлого года, банки начали повышать ставки по вкладам после всплеска спроса на наличные у граждан на фоне частичной мобилизации. В декабре доходность также продолжила расти – организации традиционно под конец года предлагают акционные предложения с повышенным процентом.
С конца сентября по третью декаду декабря средневзвешенная максимальная ставка выросла на 1,64 п. п. – с 6,54 до 8,18%.
Ряд экспертов полагают, что в ближайшие месяцы доходность по вкладам либо совсем не изменится, либо изменения будут незначительными.
Напомним, россиян впервые обяжут заплатить налог на доходы со вкладов по итогам 2023 года. Ставка составит 13%, однако при расчете максимального необлагаемого налогом процентного дохода будет учитываться максимальное значение ключевой ставки за весь год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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