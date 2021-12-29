Эксперты предупредили о риске подорожания кредитов и ипотеки для непривитых от COVID-19
Россиян, не сделавших прививку от коронавирусной инфекции, могут ожидать проблемы при оформлении ипотечных и крупных потребительских кредитов. Об этом сообщают «Известия».
Издание отмечает, что при обращении за займами банки часто предлагают оформить страховку жизни и здоровья, которая дает возможность получить более низкую ставку по кредиту. В документах клиенту необходимо указать, имеются ли у него серьезные проблемы со здоровьем. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков считает, что вскоре при оценке рисков могут начать проверять наличие прививки от COVID-19.
«Вполне возможно, что даже те два-три процента смертельных исходов, которые, к сожалению, происходят у тех, кто переносит эту болезнь, для страховых компаний весьма существенны. Поэтому вполне вероятно, что дополнительный элемент андеррайтинга в виде справки о вакцинации вполне может быть ими введен», — объяснил эксперт.
Однако вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин не согласился с таким мнением, отметив, что вакцинация не скажется на страховании из-за особенностей COVID-19. Дубровин указал, что негативные последствия инфекции чаще наблюдаются у пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.
«Вопрос хронических заболеваний и так присутствует в андеррайтинге, а люди старшего возраста редко берут ипотеку или большие потребительские кредиты», — заключил эксперт.
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