«Экономическая целесообразность»: В Кремле объяснили передачу «Рольфа» Росимуществу

Решение о передаче акций автодилера «Рольф» во временное управление Росимущества связано с экономической целесообразностью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о передаче активов компании во временное управление Росимущества, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Это связано с экономической целесообразностью, исключительно экономической целесообразностью, с соблюдением соответствующего законодательства ... и с учетом также известной международно-экономической конъюнктуры», — пояснил представитель Кремля.

Песков добавил, что «Рольф» — российская компания, однако в бизнесе использовались различные схемы владения, требовавшие вмешательства.

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ФОТО: РИА Новости
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