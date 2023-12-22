«Экономическая целесообразность»: В Кремле объяснили передачу «Рольфа» Росимуществу
Решение о передаче акций автодилера «Рольф» во временное управление Росимущества связано с экономической целесообразностью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о передаче активов компании во временное управление Росимущества, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Это связано с экономической целесообразностью, исключительно экономической целесообразностью, с соблюдением соответствующего законодательства ... и с учетом также известной международно-экономической конъюнктуры», — пояснил представитель Кремля.
Песков добавил, что «Рольф» — российская компания, однако в бизнесе использовались различные схемы владения, требовавшие вмешательства.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Экономическая целесообразность»: В Кремле объяснили передачу «Рольфа» Росимуществу
- Суд отказался взыскать с Mash 4 млн рублей из-за поста о гонораре Егора Крида
- Еще два украинских БПЛА сбили над Брянской областью
- Экс-главе ПФР Красноярского края дали 12,5 года за коррупцию
- ФАС: Авиакомпании снизили стоимость билетов в праздники на 7-39%
- Минобороны: Над Брянской областью уничтожили два украинских дрона
- Телеграм: В Москве начинаются выборы, а в Киеве заканчиваются солдаты
- Сто килограммов кокаина в контейнерах с бананами изъяли в Петербурге
- «Выстрел в ногу»: Основатель «Рольфа» оценил передачу акций Росимуществу
- «Отвратный пранк»: Рэпер Джиган раскритиковал вечеринку Ивлеевой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru