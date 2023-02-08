Двухэтажное здание продадут на аукционе в Москве

Москва выставила на торги двухэтажное здание свободного назначения. Оно расположено в Лосиноостровском районе на северо-востоке города.

Заявки принимаются до 27 февраля, торги пройдут 6 марта на торговой площадке «Росэлторг», сообщил глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Победитель аукциона сможет открыть в здании магазины, мастерские, парикмахерскую, ателье, а также использовать под кафе, офисы, образовательные, спортивные и другие коммерческие цели.

Объект находится в жилом квартале в зоне ежедневных маршрутов жителей, недалеко от железнодорожной станции «Лось» и автобусных остановок.


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