Двухэтажное здание продадут на аукционе в Москве
Москва выставила на торги двухэтажное здание свободного назначения. Оно расположено в Лосиноостровском районе на северо-востоке города.
Заявки принимаются до 27 февраля, торги пройдут 6 марта на торговой площадке «Росэлторг», сообщил глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Победитель аукциона сможет открыть в здании магазины, мастерские, парикмахерскую, ателье, а также использовать под кафе, офисы, образовательные, спортивные и другие коммерческие цели.
Объект находится в жилом квартале в зоне ежедневных маршрутов жителей, недалеко от железнодорожной станции «Лось» и автобусных остановок.
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