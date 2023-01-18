«Другого варианта нет!»: В Крыму уверены, что все банки России зайдут на полуостров

Накануне сообщалось, что Сбербанк начал работу в Крыму. В пресс-службе кредитной организации отметили, что первые офисы откроются в крупнейших городах полуострова в первом полугодии. Там также указали, что первые банкоматы в Крыму уже установлены, все услуги и сервисы станут доступны в течение года. Гемпель отметил, что заход Сбербанка на полуостров ждали все крымчане, при этом он указал, что Крым динамично развивается во всех направлениях и отраслях.

«Сбербанк уже давно должен был зайти на территорию Республики Крым. Конечно, то, что у нас появился Сбербанк – это достаточно положительное событие. Думаю, что все крымчане будут довольны, что такой банк зашел в Крым. Убежден, что на полуостров зайдут все российские банки, другого варианта нет. Они зайдут и на новые территории, это вопрос времени. Кроме того, говорить о том, что санкции сильно повлияли на развитие бизнеса у нас в Крыму и появление инвесторов, я бы не стал. Крым динамично развивается во всех направлениях и отраслях. Санкции повлияли на этот сектор работы в меньшей степени. Предприниматели заходили, заходят и будут заходить на полуостров», - сказал Гемпель.

В марте прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что после введения санкций все российские компании и банки смогут работать в Крыму. Тогда он отмечал, что теперь им нечего бояться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

