Чешская компания Home Credit покинула российский банковский рынок

В сообщении говорится, что сделка по продаже российского бизнеса была закрыта, доля в 49,5% в российском Home Credit & Finance Bank (HCFB) перешла к группе российских частных инвесторов.

Ранее чешская PPF Group объявила о намерении избавится от финансовых активов в России, в том числе российского банка «Хоум Кредит», и заявила, что соглашение о сделке подписано с группой частных инвесторов, которую возглавляет председатель совета директоров СПБ Биржи Иван Тырышкин.