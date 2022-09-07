Чешская компания Home Credit покинула российский банковский рынок
Международная инвестиционно-финансовая группа PPF покинула российский рынок вместе со своей дочерней компанией Home Credit, сообщает пресс-служба PPF.
В сообщении говорится, что сделка по продаже российского бизнеса была закрыта, доля в 49,5% в российском Home Credit & Finance Bank (HCFB) перешла к группе российских частных инвесторов.
Ранее чешская PPF Group объявила о намерении избавится от финансовых активов в России, в том числе российского банка «Хоум Кредит», и заявила, что соглашение о сделке подписано с группой частных инвесторов, которую возглавляет председатель совета директоров СПБ Биржи Иван Тырышкин.
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