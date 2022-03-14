Часть ресторанов McDonald's закроются только в конце дня

Часть ресторанов быстрого питания McDonald's в понедельник продолжают работать, несмотря на заявление корпорации, что 14 марта все 850 заведений приостанавливают свою деятельность в России из-за ситуации на Украине.

В пресс-службе компании пояснили, что некоторые предприятия завершают производственные процессы и приостановка запланирована на 14 марта включительно.

Ранее сегодня очевидцы выложили в социальные сети снимки ресторанов сети McDonald's, которые утром в понедельник открылись для посетителей, передает РИА Новости.



