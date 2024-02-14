АвтоВАЗ вернул государству бывший завод Nissan в Петербурге

Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге который в 2023 году был передан АвтоВАЗу, вернулся в госсобственность. Как пишет РБК, об этом заявил вице-президент по продажам и маркетингу автопроизводителя Дмитрий Костромин.

Бывший завод Nissan в Петербурге выпустил первую партию авто Xcite

На конференции аналитического агентства «Автостат» он указал, что предприятие, получившее название «Автозавод Санкт-Петербург», «обратно отдали государству».

«Теперь это самостоятельная единица заводская», — указал Костромин.

Собеседники агентства утверждают, что завод вернулся в собственность подведомственного Минпромторгу РФ ФГУП «НАМИ». По их словам, это было сделано с целью ухода от санкций, которые в 2023 году ввели в отношении АвтоВАЗа.

Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что автомобили под новым брендом компании Xcite будут собираться дочерней компанией «Автозавод Санкт-Петербург» на заводе в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:АвтомобилиЗавод"автоваз"

Горячие новости

Все новости

партнеры