АвтоВАЗ вернул государству бывший завод Nissan в Петербурге

На конференции аналитического агентства «Автостат» он указал, что предприятие, получившее название «Автозавод Санкт-Петербург», «обратно отдали государству».

«Теперь это самостоятельная единица заводская», — указал Костромин.

Собеседники агентства утверждают, что завод вернулся в собственность подведомственного Минпромторгу РФ ФГУП «НАМИ». По их словам, это было сделано с целью ухода от санкций, которые в 2023 году ввели в отношении АвтоВАЗа.

Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что автомобили под новым брендом компании Xcite будут собираться дочерней компанией «Автозавод Санкт-Петербург» на заводе в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».