Земляне увидели «пылевых дьяволов» на Марсе

На фото зафиксирована одна из около 30 зон «хаотического рельефа». Синим цветом обозначены следы от вихрей пыли. Они ведут с севера на юг, что позволило исследователям выявить преобладающие направления ветра на Марсе.

Снимок сделан с помощью камеры орбитального аппарата для исследования малых составляющих атмосферы (Trace Gas Orbiter), который действует в рамках совместной программы ЕКА и «Роскосмоса» по исследованию Марса («ЭкзоМарс»).

Trace Gas Orbiter был запущен в 2016 году, к выполнению научной миссии он начал в 2018-м.

Ранее американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнародовало результаты нового исследования поверхности Марса, сообщает телеканал «360». С помощью ровера Perseverance была получена третья по счету проба грунта. В его составе оказался зеленый минерал оливин.

