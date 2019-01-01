Авиация и космос
Завершена расшифровка бортовых самописцев аварийного Superjet
17 мая22:31
Завершена расшифровка черных ящиков аварийного Superjet, сообщили Интерфаксу в Международном авиационном комитете. Проводится анализ полученной информации.
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ФОТО: Следственный комитет РФ
ТЕГИ:Sukhoi Superjet-100
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