Авиация и космос

Завершена расшифровка бортовых самописцев аварийного Superjet

17 мая22:31

Завершена расшифровка черных ящиков аварийного Superjet, сообщили Интерфаксу в Международном авиационном комитете. Проводится анализ полученной информации.

Авиаэксперт: В убыточности Sukhoi Superjet-100 виновата политика

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ФОТО: Следственный комитет РФ
ТЕГИ:Sukhoi Superjet-100

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