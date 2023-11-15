«Зачем это России?»: Эксперт об идее отправить космонавтов на Луну

Российских космонавтов планируется отправить на Луну в период с 2031 по 2040 год, следует из доклада генпрокурора РФ по пилотируемым космическим система и комплексам, генконструктора РКК «Энергия», академика РАН Владимира Соловьева. В проекте запланирована подготовка в развертывании лунной базы, в ходе которой планируется начало пилотируемых экспедиций, в том числе высадка, и геологические исследования. Также в 2041-2050 годах дорожная карта предполагает начало добычи и использования воды, а также кислорода на Луне.

«С точки зрения страны абсолютно не понятно, зачем это надо. И объяснить не могут ни Роскосмос, ни какая-нибудь «Энергия». Поэтому вообще не важно, в каком году [состоится полет на Луну], потому что если бы они это реализовывали за свой счет или за счет частных инвесторов – наверное, да, а так как они эти деньги предлагают взять из бюджета, тогда нужно объяснить, зачем это нужно. Причем всем. Они этого не объясняют. Да, мы полетим. Да, надо создать сверхтяжелую ракету, корабль, еще что-то там – дайте денег. Зачем надо, кому надо? Ответа нет, поэтому на месте президента я бы денег не дал, пока они не ответят на этот вопрос», - сказал Ионин.

Эксперт задался вопросом, зачем России добывать воду на Луне, когда ее достаточно на своей планете.

«А зачем? У нас на Земле мало воды? Якобы мы там будем добывать воду, чтобы дальше осваивать Луну. Это напоминает советский анекдот: человек рассказывает другому: хорошо, что у меня есть автомобиль, а то бы я не знал, что дела. А так я с утра заехал в ГАИ, поменял колеса, записался на ремонт, заправился… Если мы не знаем, зачем нам вода на Луне? Если мы дальше что-то планируем, тогда понятно. Вода нам нужна, чтобы делать будущее ракетное топливо, и двигаться куда-то дальше. Тогда понятно. Но вы расскажите, зачем все это надо. Это не может быть целью, это может быть частью решения», - добавил Ионин.

Накануне в институте медико-биологических проблем стартовал эксперимент по изоляции экипажа для имитации полета на Луну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

