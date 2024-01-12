Япония запустила ракету Н2А с оптическим спутником-шпионом
Аэрокосмическое агентство Японии JAXA запустило ракету Н2А с оптическим спутником «Когаку-8». Трансляцию вел телеканал MBC.
Пуск состоялся на космодроме Танэгасима. Планировалось, что ракету запустят 11 января, однако пуск отложили из-за неблагоприятных погодных условий.
Спутник «Когаку-8» будет следить за поверхностью планеты и собирать информацию, связанную с военными объектами, передвижениями, ситуацией в Северной Корее. Кроме того, аппарат послужит целям сбора данных при катаклизмах, пишет RT.
Ранее КНДР вывела на орбиту свой первый спутник-шпион, напоминает «Свободная пресса».
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